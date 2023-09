Jovem sem CNH fica gravemente ferido após acidente com moto em Guaçuí

Um jovem ficou gravemente ferido após sofrer um acidente na noite desta quinta-feira (07), em Guaçuí. Gabriel Ribeiro Lourenço, de 18 anos, seguia de moto pela avenida José de Alexandre, região central da cidade, quando perdeu o controle da direção e acabou batendo na parede de uma loja de tintas.

Segundo informações de populares, a vítima estava em alta velocidade e o impacto da batida foi muito forte.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 20h para atendimento de uma ocorrência de trânsito. No local observaram uma Motocicleta CG de cor vermelha e o condutor caídos, próximo a Casa das Tintas. O condutor teria perdido o controle da moto após passar por uma faixa elevada, vindo a colidir com a parede do estabelecimento, batendo a cabeça.

Ainda segundo a PM, o jovem foi socorrido pelo SAMU e, em virtude da gravidade, encaminhado diretamente para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A assessoria do hospital informou que o rapaz segue internado.

A polícia informou ainda que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que a moto estava com o licenciamento atrasado desde 2012, tendo sido removida.