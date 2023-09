Kennedy promove reunião para esclarecer Nota Legal aos comerciantes

A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), realizou na última quinta-feira (31) uma reunião para esclarecer sobre o programa Nota Legal.

A ação, que disponibilizará 50 mil reais em créditos a serem utilizados nos estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços credenciados do Município, tem como objetivo incentivar a economia local e promover a cidadania fiscal.

Essa iniciativa não apenas incentiva os moradores a realizarem suas compras dentro da cidade, mas também colabora para a manutenção e o crescimento dos negócios locais.

Na reunião, que foi realizada no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, representantes da Prefeitura apresentaram os detalhes do programa, incluindo os critérios para participação e funcionamento.

O Nota Legal não se limita apenas às compras no comércio urbano, abrangendo também o setor rural através do programa Nota Rural. Dessa forma, os cidadãos que contribuem para a economia rural também são contemplados pelo projeto.

A campanha Nota Legal e Nota Rural é uma realização da Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria de Fazenda e Secretaria de Agricultura, para proporcionar um impacto positivo e duradouro na vida dos moradores e dos negócios locais.

Este é um passo significativo em direção ao fomento da economia local e ao fortalecimento da comunidade empresarial em Presidente Kennedy. Através do programa Nota Legal, os cidadãos têm a oportunidade de contribuir para o crescimento do município enquanto aproveitam os benefícios de suas compras diárias.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.