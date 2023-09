LBV lança campanha com ações emergenciais de combate à fome

De acordo com o Relatório sobre o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo (SOFI), publicado em conjunto por cinco agências especializadas das Nações Unidas, mais de 70 milhões de brasileiros vivem todos os dias a insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, não têm acesso à quantidade de alimentos suficientes para sua devida nutrição. E 20 milhões dessas pessoas convivem com a insegurança alimentar grave: acordam todos os dias sem saber se terão uma refeição sequer.

Por isso, a Legião da Boa Vontade (LBV), Entidade beneficente que atua nas áreas da Assistência Social e da Educação, promove em todo o país, inúmeras ações de combate à fome voltadas a pessoas e famílias em vulnerabilidade social.

A Instituição lançou uma meta de realizar, de setembro a dezembro, um milhão e meio de refeições em suas mais de 80 unidades de atendimento, além de mobilizar doações de alimentos para compor as 50 mil cestas de mantimentos a serem entregues no Natal a famílias em mais de 200 cidades brasileiras.

A Solidariedade é fundamental para a concretização dessas metas e, acima de tudo, para garantir o alimento à mesa dos que mais precisam de ajuda.

A fome é diária. O nosso trabalho também!

Cada cesta é composta de arroz, feijão, açúcar, café, leite em pó, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão, fubá, farinha de milho, extrato de tomate, biscoito e sal, totalizando mais de 20 quilos. Por isso, toda ajuda é muito bem-vinda e há várias formas de colaborar: pelo site www.lbv.org.br; via pix@lbv.org.br; ou entregando as doações em uma de nossas unidades.

Leve sua doação:

Em São Paulo/SP, nossa unidade está localizada na Av. Rudge, 898, Bom Retiro – Telefone: (11) 3225-5535.

Foto: Divulgação/LBV