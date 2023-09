Letícia e Juliano Cazarré anunciam gravidez do 6º filho: “Agora somos 8”

Na tarde desta quarta-feira (6), a stylist Letícia Bastos e o ator Juliano Cazarré anunciaram que serão papais mais uma vez.

Em uma publicação compartilhada nos perfis do casal, eles compartilharam a novidade com os fãs.

“Como nós sempre dizemos: A vida quer viver. Agora somos oito. Estamos esperando mais um bebê com muito amor. Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina”, celebraram.

Em outro trecho, eles também contaram que a nova gestação não foi uma surpresa. “Nós esperamos juntos o resultado e aí está o ‘react’”, escreveram na legenda do vídeo que já reúne mais de 240 mil visualizações até a tarde desta quarta.

“A gente está muito feliz. Estamos grávidos de novo. Somos um casal aberto a vida e a gente sabia que isso poderia acontecer e essa hora chegou. Já estávamos desconfiados e… essa hora chegou”, disse o ator em um vídeo publicado nos stories.

