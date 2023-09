Lexa anuncia término com MC Guimê: “Decidimos seguir caminhos diferentes”

Lexa anunciou em seu perfil no Instagram na tarde desta quinta-feira (21) que ela e MC Guimê não estão mais juntos. A notícia chegou aos seguidores da artista a partir de um pronunciamento breve na rede social.

“Eu e Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando. Mas não quero mais falar sobre o assunto”, escreveu a cantora.

Há quase um ano, em outubro de 2022, a cantora anunciava, também, o fim do casamento com o funkeiro. O casal estava junto há sete anos, quando Lexa afirmou nas redes sociais que o término tinha acontecido de decisão conjunta.

