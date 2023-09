Mãe de Eduardo Costa divide opiniões por aparência nas redes sociais

A mãe do cantor Eduardo Costa, Maria Costa, foi alvo de uma série de críticas e também de elogios ao chamar a atenção por conta de sua aparência.

No Instagram, Maria, que costuma postar muitos vídeos, recebeu uma enxurrada de comentários envolvendo seu rosto e sua maquiagem carregada.

Maria contou, em julho, que se submeteu tanto a uma harmonização facial e preenchimento labial.

Foto: Reprodução/Montagem

“Eu não sei descrever… ao mesmo tempo que olho pra boca, as sobrancelhas dela também me confundem. Tudo muito exagerado”, escreveu uma seguidora.

“Que que aconteceu com a senhora dona Mary , crendeuspaiiii!!”, “meu Jesus, que boca é essa. Alguém cuida dessa mulher, gente” e “o que essa mulher fez com rosto dela, meu Deussss”, ainda estavam entre as mensagens.

Outros internautas, porém, defenderam Maria Costa. “As pessoas só sabem criticar. Deixa ela, ela está feliz isso que importa”, escreveu uma moça. “O importante é ela se sentir bem do jeito que está”, defendeu outra. “Eu acho ela tão doce, peguem leve com ela. Parece ser uma pessoa muito boa”, comentou uma terceira.