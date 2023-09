Mais de 4 mil pets foram imunizados no Dia D de vacinação antirrábica em Cachoeiro

No último sábado (23), as equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro (Semus), imunizaram 4.497 cães e gatos, durante o primeiro Dia D da vacinação antirrábica, na sede do município.

As aplicações foram feitas em 26 locais, entre quadras esportivas, escolas e unidades de saúde, e foram destinadas a animais acima de três meses.

“A raiva é uma doença séria e é muito importante que os tutores de pets nos ajudem a combatê-la com a melhor proteção: a vacina, para aumentarmos, ainda mais, a cobertura vacinal nos animais”, ressalta o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Novo Dia D

No próximo sábado (30), será realizado o segundo Dia D, em outros locais da sede do município. No interior, equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Cachoeiro percorreram áreas rurais, em agosto.

Para receber as doses, os pets devem estar acompanhados por tutores maiores de 18 anos, portando documento pessoal com foto e o cartão de vacina do pet – caso não tenha, o documento será providenciado no momento da vacinação.

Vacina disponível na UVZ

A vacina contra a raiva está disponível também, durante todo o ano, na Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), no bairro Aeroporto. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A dose é gratuita e, para a aplicação, é necessário que o responsável seja maior de idade e esteja com documento pessoal e com cartão de vacina do animal.