Manifestantes do Grito dos Excluídos marcham em Cachoeiro

Centenas de pessoas se reuniram em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira, 7 de setembro, para participar do “29º Grito dos Excluídos e Excluídas”, ato que ocorre tradicionalmente no Dia da Independência do Brasil. Neste ano, o ato teve o tema “você tem fome e sede de quê?” e abordou a luta contra fome e trabalho digno, entre outros pontos.

A concentração começou às 14h e o grupo saiu em caminhada às 15h, o ato foi encerrado logo após a missa, presidida pelo bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa. A manifestação também trouxe em forma de bandeiras a defesa dos direitos dos trabalhadores, e também a defesa da saúde pública e de acessibilidade aos deficientes, a manifestação foi convocada pela igreja, centrais sindicais e movimentos sociais, que pedem um país justo e democrático, e a concentração aconteceu no pátio da igreja Nossa Senhora da Consolação, no bairro Santo Antônio, na área central da cidade.

Os manifestantes seguiram pela Avenida Jones dos Santos Neves, ocupando uma das faixas no sentido do Centro, ao longo da caminhada, eles seguravam bandeiras do Brasil, além de cartazes e faixas, também um carro de som para dizer que estavam na rua “contra a fome” e para defender uma democracia que represente uma vida digna para o povo brasileiro, que “precisa de saúde pública de qualidade, educação e ter comida no prato três vezes ao dia”. Por fim, percorram na rua Costa Pereira até a Catedral de São Pedro, onde a cerimônia religiosa encerrou o manifesto.

Fotos: Reprodução/Diocese