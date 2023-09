Mega-Sena acumula e 4 apostas de Cachoeiro faturam a quadra

O resultado da Mega-Sena 2633 com prêmio de R$ 9.735.581,10 milhões foi divulgado neste sábado (16), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas.

Apenas 4 apostas de Cachoeiro chegaram bem perto, acertando a quadra. Com isso, o prêmio acumulado da Mega-Sena, vai a R$ 14,5 milhões no próximo sorteio que será realizado no terça-feira (19).

Os números sorteados hoje foram: 02 – 23 – 25 – 33 – 45 – 54

As apostas vencedoras de Cachoeiro foram feitas na Loteria Aeroporto, Loteria do Real LTDA, Loteria Nova Parque e canais eletrônicos. Todas foram apostas simples e cada um dos vencedores leva para casa o prêmio de R$799,67.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet.