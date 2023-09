Mega-Sena: prêmio acumula para R$ 6 milhões; veja dezenas sorteadas

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas da Mega-Sena, e o prêmio acumulou para R$ 6 milhões. O sorteio do concurso 2.631 foi realizado na noite desta terça-feira, 12.

Os números sorteados foram: 50 – 53 – 14 – 36 – 26 – 39

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 17 apostas fizeram cinco acertos e vão ganhar R$ 80.043,54, cada uma. Outras 1.333 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 1.458,30, cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira, 14, a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até a quinta, às 19h.

Desde agosto, a Mega-Sena passou a ter três sorteios semanais. A modalidade é sorteada sempre às terças, quintas e aos sábados.

Segundo a Caixa, o sorteio extra aumenta a velocidade de crescimento do prêmio, gerando maior atratividade aos apostadores que preferem grandes premiações. As probabilidades e demais regras da modalidade permanecem inalteradas.

Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.