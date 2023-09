Menina de 11 anos morre após se afogar em lagoa no interior de Cachoeiro

Uma menina de 11 anos morreu após se afogar em uma lagoa, na localidade de Timbó, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. O caso foi registrado na tarde do último sábado (23) em um sítio da família da mãe da criança.

Segundo informações, Evellyn Nascimento da Silva brincava na lagoa com outras crianças quando se afogou. Ela chegou a ser socorrida e levada para o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG), no bairro Baiminas, onde deu entrada após sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e veio a óbito.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o pai da menina esteve na Delegacia Regional de Cachoeiro na manhã deste domingo (24) e relatou que sua filha, de 11 anos, estava sob responsabilidade da mãe, desde o dia 20 de setembro, e que ela deveria ter sido entregue ao pai no dia 21 à noite.

Segundo o pai, não foi cumprido o acordo de receber a filha no dia marcado. Ele relatou aos policiais que, no sábado (23), recebeu a informação de que sua filha estaria morta por afogamento em uma lagoa pertencente à família materna na localidade de Timbó.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A PC informou ainda que o caso seguirá sob investigação.

