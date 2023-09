Menino de 5 anos visita corporação e emociona policiais militares

Kallel, uma criança de apenas 5 anos, encantou a todos ao visitar a sede da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Serra. Vindo de Feu Rosa, o pequeno levou uma carta repleta de gratidão pelos serviços prestados pelos policiais militares em sua região, especialmente nas escolas.

Sua visita e gesto tocaram profundamente, mostrando que a conexão entre comunidade e forças de segurança é capaz de transformar vidas e fortalecer laços. Unidos, podemos construir um futuro mais seguro e solidário. Nas palavras de Alex, do pai do pequeno Kallel, “é importante reconhecer o trabalho de quem tem como profissão a garantia da segurança de todos”.

Ao chegar à unidade, Kallel foi recepcionado calorosamente pelos militares, que se sentiram honrados em receber o jovem admirador. A presença do pequeno trouxe uma alegria para todos os presentes, e os policiais se sentiram ainda mais motivados em sua nobre missão de proteger a sociedade.

Que essa visita do pequeno Kallel à 14ª Companhia Independente seja um lembrete poderoso de como a aproximação entre a polícia e a comunidade pode gerar momentos de alegria, esperança e inspiração. Que possamos sempre reconhecer e enaltecer o trabalho dos policiais militares, verdadeiros heróis que dedicam suas vidas para proteger e servir. Juntos, construímos um futuro mais seguro e harmonioso para todos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.