Menor é apreendido pela Polícia Militar com drogas em Guaçuí

Um menor, de 17 anos, foi apreendido com drogas por policiais militares da Força Tática e Patrulha K9 do 3º Batalhão, na tarde desta segunda-feira (18), em Guaçuí.

De acordo com as informações da PM, os militares realizavam o patrulhamento a pé pelos becos, no bairro Lagoa, para verificação de denuncias de Tráfico de entorpecentes no local, quando avistaram o menor saindo de uma casa.

Durante a abordagem o menor informou que o local era utilizado para “boca de fumo”. Durante as buscas os militares localizaram 43 pedras pequenas e 2 pedras medias de Crack, 5 buchas e outros 3 tabletes pequenos de Maconha, além de 536,00 reais em espécie.

O menor recebeu voz de apreensão, pelo crime análogo ao tráfico e foi encaminhado à 6ª delegacia Regional de Alegre, juntamente com o material apreendido.