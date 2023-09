Ministério Público: prefeitura instala grades em janelas de escola

Uma iniciativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim, esta semana, trouxe mais segurança para os estudantes da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) “Anacleto Ramos”. A prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Educação, instalou grades nas janelas do segundo andar da unidade escolar, resultando em mais proteção para os jovens que estudam no local.

A instalação das grades decorre de uma recomendação do MPES, por meio da Promotoria Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim, expedida após a divulgação, nos veículos de imprensa e redes sociais, de um vídeo com estudantes caminhando sobre o telhado da escola municipal.

Na ocasião, o Ministério Público enviou ofício à Secretaria Municipal de Educação com a recomendação de instalação urgentemente de grades nas janelas, em um prazo de até 48 horas, a partir do recebimento da comunicação. O MPES também requereu que a secretaria informasse, em até cinco dias, as providências adotadas, o que foi feito na última sexta-feira (22).