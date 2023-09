Motociclista fica ferida após colidir com caminhão em Cachoeiro

Uma motociclista ficou ferida na tarde desta quinta-feira (14), após colidir na traseira de um caminhão em uma via do bairro Agostinho Simonato. O acidente ocorreu por volta das 14h.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a motociclista ficou caída na via desacordada. O socorro foi acionado e ela foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde não foi informado.

A dinâmica do acidente não foi esclarecida, já que a ocorrência segue em andamento.

