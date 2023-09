Motociclista fica ferido após bater de frente com carreta em Cachoeiro

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após bater de frente com uma carreta na tarde desta terça-feira (26). O acidente foi registrado em Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou socorro à vítima, que sofreu escoriações e uma fratura na perna. Em seguida, o rapaz foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Já o condutor da carreta não sofreu ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista da carreta contou que seguia no sentido Rodovia ES 486 quando a motocicleta, que seguia sentido contrário, invadiu a contramão de direção e bateu frontalmente com o seu veículo.