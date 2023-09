Motociclista fica ferido após ser atingido por veículo em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após a moto em que estava ser atingido por um carro na tarde desta quarta-feira (20), na BR 482, na altura do bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo Chevrolet Classic ficou com atravessado na pista por conta da batida. A moto ficou destruída com a colisão.

A dinâmica do acidente não foi esclarecida pela PM. O condutor da moto sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Samu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi divulgado.