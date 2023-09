Motorista morre após bater carro em poste em rodovia do ES

Um motorista de 42 anos morreu, na manhã do último domingo (24), após perder o controle do seu carro e bater contra um poste, na Serra. O acidente aconteceu na Avenida Abdo Saad, entre os bairros Costa Bela e Marbela, em uma região conhecida pelos altos índices de acidentes.

O corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ficar preso às ferragens.⠀

De acordo com informações iniciais, o motorista estaria em alta velocidade e perdeu o controle de seu veículo, tendo atingido o poste logo após uma curva.

O carro teve perda total e o motorista morreu no local do acidente. A Polícia Militar foi acionada e enviou equipe ao local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e retirou o corpo do homem das ferragens.