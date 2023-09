Mulher é agredida com barra de ferro pelo companheiro em Mimoso do Sul

Uma mulher de 32 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no último domingo (10), em São José das Torres, distrito do município de Mimoso do Sul. O suspeito do crime foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, na tarde do último domingo (10), o casal estava em uma festa de família, quando o homem começou uma discussão por ciúmes. Ao chegarem em casa, a discussão continuou e ele agrediu a vítima com uma barra de ferro.

Na tentativa de se defender, a mulher pegou um facão e cortou o dedo do agressor. Ela contou para a polícia que correu em direção à BR-101, mas foi alcançada pelo homem, que a imobilizou e, com uma faca e a ameaçou de morte. A mãe da vítima conseguiu desarmar o homem.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), foi acionado e foi constatado uma fratura no ombro da vítima, que foi encaminhada para um hospital da região. O agressor foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para providências.