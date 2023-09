Mulher é morta com três tiros no rosto em Atílio Vivácqua

Uma mulher foi morta a tiros na noite desta quarta-feira (13) em Atílio Vivácqua. A vítima, identificada como Polyana Resende, de 27 anos, foi alvejada com três disparos no rosto e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na rua Francisco Cúrcio, bairro Niterói, em frente a igreja São João Bosco, em um local popularmente conhecido como “Grota”.

A PM informou que recebeu denúncias de disparos de arma de fogo e ao chegar ao local havia uma mulher caída ao chão. Uma equipe do SAMU foi acionada, esteve no local e confirmou o óbito da vítima.

Ainda segundo a PM, não há informações sobre a motivação do crime e nenhum suspeito foi localizado.