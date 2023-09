Mulher é presa após matar o namorado com golpes de faca em Itapemirim

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã do último domingo (17), para atender a ocorrência de um homicídio que aconteceu no bairro Itaoca, em Itapemirim.

De acordo com a PM, a suspeita de 34 anos permaneceu no local, onde relatou aos policiais que sofria agressões com frequência por parte do companheiro. Ela disse ainda que durante a madrugada ele teria partido para cima dela sem motivos aparentes, com o intuito de agredi-la. Ela, então, no momento que reagiu para se defender, teria o atingido no peito com vários golpes de faca.

A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e foi encaminhada ao sistema prisional.