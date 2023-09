Mulher é presa transportando drogas dentro de coletivo no ES

Uma mulher de 60 anos foi presa dentro de um ônibus na última sexta-feira (22), durante uma operação conjunta entre militares e a equipe de Força Tática da 2ª Cia Ind, que estava transportando uma quantidade significativa de drogas da cidade de Vitória para Afonso Cláudio, no Espírito Santo. O ônibus de viagem foi abordado na localidade de Alto Guandu.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as autoridades receberam uma denúncia anônima dizendo que uma mulher estaria transportando drogas dentro de um ônibus de viagem que fazia a rota entre Vitória e Afonso Cláudio. Diante dessa informação, foi montada uma operação de vigilância para abordar o veículo suspeito.

Por volta das 20h30, na localidade de Alto Guandu, os militares agiram e abordaram o ônibus. Durante a revista, uma mulher de 60 anos foi encontrada com uma sacola que continha sete tabletes de maconha, totalizando 4,135 quilogramas da droga. A suspeita confessou que estava transportando os entorpecentes para Afonso Cláudio e que receberia uma quantia de R$ 500,00 pelo serviço.

A mulher foi imediatamente detida e encaminhada à 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante, juntamente com a droga apreendida, para as providências legais cabíveis.

A operação demonstra mais uma vez o comprometimento das forças de segurança em combater o tráfico de drogas na região e reforça a importância da colaboração da comunidade por meio de denúncias anônimas.