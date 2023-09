Mulher morre em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Uma mulher, ainda não identificada, morreu em um grave acidente na BR 262, em Marechal Floriano, na região Serrana do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no km 45, por volta de 18h40 do último domingo (10).

O acidente envolveu a moto que vítima pilotava e um carro, modelo Toyota Corolla. Os dois veículos bateram, mas a PRF não divulgou a dinâmica do acidente. Também não há informações sobre o condutor do veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.