Multivix está com oportunidade de emprego; veja os requisitos

A faculdade Multivix, em Cachoeiro de Itapemirim, está com oportunidade de emprego para a contratação de assistente administrativo com curso superior completo ou em curso.

Para se candidatar, é desejável que interessado tenha curso de informática, ensino superior em administração, direito ou pedagogia ou áreas afins. Não é necessário experiência. A vaga é destinada a ambos os sexos e para ampla concorrência e PCD com laudo. Será considerado diferencial quem souber usar o TOTVS, bom atendimento ao público, tiver boa comunicação e boa escrita.

A empresa oferece salário e ticket alimentação compatível com o mercado, além de desconto de 70% na graduação e pós-graduação e plano odontológico Uniodonto. O horário de trabalho é de 12h às 22h.

Os currículos podem ser encaminhados para o email [email protected]

