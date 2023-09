Muniz Freire assina contrato que prevê energia mais eficiente

Muniz Freire deu mais um passo para se tornar uma cidade mais sustentável. De acordo com a administração municipal, um contrato de eficiência energética foi assinado, nesta segunda-feira (4).

“Estamos ansiosos para um futuro mais sustentável. Assinaremos um contrato que nos levará a uma energia mais eficiente. Juntos, construindo um Muniz Freire mais verde”, disse a Prefeitura de Muniz Freire através das redes sociais.

A solenidade de assinatura estava prevista para às 11h, no Auditório da Secretaria de Educação.

