Muniz Freire não registra ocorrências graves há mais de um ano

Enquanto outros municípios da região e do Estado lutam contra o crescimento da criminalidade, Muniz Freire, na região do Caparaó Capixaba, está há mais de um ano sem registrar ocorrências graves. A informação é do 14º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), situado em Ibatiba e que atende a região, conforme dados do Sistema de Gestão Operacional (Sigeo) da PMES.

De acordo com os dados da Polícia Militar, o município está a 368 dias consecutivos sem registrar ocorrências policiais graves, como homicídios ou roubos. Além disso, o número de furtos diminuiu em comparação ao ano anterior.

Essa atmosfera de tranquilidade em Muniz Freire se estende à área rural. Segundo os dados do Sigeo, a Polícia Militar realizou, aproximadamente, 400 visitas a comunidades rurais. Os policiais militares da 3ª Companhia do 14º BPM têm realizado atividades de policiamento ostensivo, 24 horas por dia, visando garantir a segurança da cidade. sob o comando da capitã Erika, além do subtenente Arnaldo, em seu setor administrativo.

Relação com comunidade para evitar ocorrências graves

O comando da companhia destaca que esses resultados da segurança, no município, podem ser atribuídos à abordagem proativa que é feita pela Polícia Militar. Por meio do 5º Centro de Policiamento e Ação Comunitária (CPOE), os policiais têm realizado patrulhas de rotina, com ênfase especial nas áreas rurais, durante a “Operação Colheita”. Esta iniciativa envolve visitas a propriedades rurais, orientação aos agricultores e verificação de relatos ou casos de furtos.

A capitã Erika enfatiza que é muito importante o envolvimento da Polícia Militar com a comunidade. Isso tem se destacado na realização de visita a escolas, como parte do Plano de Segurança Escolar, além da presença nas ruas e ações preventivas que fomentam a confiança da população.

O subtenente Arnaldo ressalta que a proximidade com os moradores do município permite que os policiais colham informações sobre atividades e indivíduos suspeitos nas localidades da zona urbana e rural. “Sempre fazemos o acompanhamento desses relatos e os criminosos, cientes de nossa presença constante, são desencorajados a cometer crimes”, declara.

Município valoriza a segurança

Por sua vez, o prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, comemora a notícia, destacando a atuação não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil, no município. “Somos exemplo de comunidade que valoriza a segurança”, afirma. “Nossa Polícia Militar e a Polícia Civil estão fazendo um trabalho excepcional, na manutenção da paz e tranquilidade em nosso município”, enfatiza.

Segundo ele, Muniz Freire tem todas as características de uma cidade para chamar de lar, porque possui boa infraestrutura, comércio variado, educação de qualidade, serviços de saúde e, principalmente, segurança, conforme os dados apresentados. “E isso é ótimo, em um momento que estamos trabalhando para atrair novos investimentos e desenvolver o turismo em Muniz Freire”, pontua Dito Silva.