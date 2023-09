Neste sábado (9) tem Corrida e Caminhada Saúde Night Run

Promover saúde e estimular o turismo em Guaçuí. Este é o principal objetivo da Corrida e Caminhada Saúde Night Run que vai acontecer, na cidade, neste sábado (9). O evento esportivo é uma iniciativa da Medclinsul e do Instituto Unique, do município. Os atletas podem participar de uma das modalidades, corrida ou caminhada.

O percurso será de 6 km e a programação vai começar a partir das 16 horas, em frente à Prefeitura de Guaçuí. No mesmo local, vai acontecer a largada para a caminhada, às 18 horas, e da corrida, às 18h30. Antes, o evento será animado com o show da banda Suate Rock e da DJ Manux.

São esperados aproximadamente 400 atletas, no Saúde Night Run. Todos deverão percorrer um trajeto que corta várias ruas e bairros de Guaçuí. E o maior objetivo não é a competição, mas sim promover o hábito saudável de praticar alguma atividade física, além de estimular o turismo, já que muitas pessoas virão para o município, para participar ou apenas para acompanhar alguém que vai fazer o percurso.

A entrega dos kits dos atletas começou a ser feita nesta sexta-feira (8), mas podem ser retirados até uma hora antes da largada. O kit contém uma camisa manga longa com proteção UV50.

Um dos organizadores do Saúde Night Run, o médico Diogo Nolasco, destaca que todos os atletas que concluírem o percurso ganharão uma medalha, com o Cristo Redentor, símbolo de Guaçuí. “E aqueles que chegarem nas três primeiras colocações, em suas categorias de idade, ganharão um lindo troféu”, completa.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.