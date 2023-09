Nestlé compra Kopenhagen e Cacau Brasil por mais de R$ 3 bilhões

A multinacional Nestlé está prestes a anunciar a compra da Kopenhagen, empresa brasileira de chocolates, por cerca de R$ 3 bilhões.

A informação foi divulgada pelo Brazil Journal, especializado em economia e negócios. A negociação envolve também a Brasil Cacau, empresa de chocolates que pertence ao grupo CRM, do qual a Kopenhagen faz parte.

A Kopenhagen foi comprada pelo fundo americano Advent em 2020, que desde essa época começou a estudar alternativas estratégicas para a empresa, como abertura de capital.

Quando a Advent fez a negociação, a Kopenhagen faturava R$ 450 milhões e tinha um EBITDA, espécie de indicador da saúde financeira das empresas, de R$ 120 mi, hoje estimado em R$ 200 mi. De 2002 até junho deste ano, a Nestlé enfrentou uma batalha com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pela aprovação da compra da Garoto. Após esse impasse de anos, segundo o Brazil Journal, a multinacional pediu o aval do Cade antes de entrar na negociação pela Kopenhagen.

