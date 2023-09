No ES, ministro anuncia investimento milionário para segurança do estado

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, esteve no Espírito Santo , nesta segunda-feira (4), para anunciar o investimento de R$ 65 milhões para investir na segurança do estado.O anúncio da verba aconteceu durante o lançamento do Plano de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública (Pronasci) no Palácio Anchieta, em Vitória.Além da entrega de equipamentos e serviços que reforçarão a segurança pública, Dino assinou o termo de adesão para a implantação da Casa da Mulher Brasileira em Vitória.