NOTAER e agências ambientais unem forças para proteger a Mata Atlântica

A Operação MATA ATLÂNTICA EM PÉ 2023 que começou nesta segunda-feira (11) é uma ação do Ministério Público Federal voltada a combater o desmatamento e a recuperar áreas degradadas do bioma no país. A iniciativa ocorre simultaneamente nos 17 estados da Federação abrangidos por esse tipo de ecossistema.

No Espírito Santo, a operação realizou fiscalização nos municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano e Vargem Alta. Com um calendário que se estende de 11 a 22 de setembro, esta ação conjunta envolve diversas agências, como o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), NOTAER, IEMA, IBAMA, IDAF e PMES. No primeiro dia, equipes a bordo da aeronave HARPIA 08 fiscalizaram 30 pontos-chave, com destaque para a presença do promotor de justiça Marcelo Lemos, o gerente de fiscalização do IDAF Jesus Fernando e o Comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental Tenente Coronel PM Luchi. O promotor Marcelo Lemos, atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (CAOA) do MPES, ressalta a importância dessa operação, que visa proteger o ecossistema da Mata Atlântica e garantir um ambiente mais saudável para a sociedade.

A fiscalização ambiental desempenha um papel crucial na preservação dos recursos naturais e na qualidade de vida das comunidades. A Operação Mata Atlântica em Pé 2023 é um exemplo da cooperação entre órgãos governamentais e instituições para combater atividades ilegais que ameaçam nosso patrimônio ambiental. Ao abordar questões como desmatamento e degradação, essa operação demonstra o compromisso em proteger a biodiversidade e assegurar um futuro sustentável para as gerações futuras.