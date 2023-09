Novos órgãos captados na Santa Casa Cachoeiro vão salvar quatro vidas

Em meio à programação do ‘Setembro Verde’, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim realizou mais uma captação de órgãos. Com esse gesto de solidariedade, outras quatro pessoas que estão na fila de um transplante vão ter a oportunidade de ter a esperança de uma vida melhor.

Embora tenha recebido todos os cuidados da equipe do hospital, o paciente não resistiu. A família, mesmo em meio à dor, decidiu autorizar a doação dos órgãos.

O coração e fígado serão destinados para pacientes que estão na fila de transplante aqui no Espírito Santo. Os rins serão levados para fora do Estado.

Na saída dos órgãos, funcionários fizeram uma homenagem para a família do doador. Membros da Igreja Hebron participaram da celebração com cânticos de fé e esperança.

Só este ano, a Santa Casa Cachoeiro já realizou diversas cirurgias de captação. Ao todo, 29 órgãos foram captados desde o início do ano.

Durante o mês de setembro, a Santa Casa está realizando uma série de atividades para incentivar a doação de órgãos.

Entre as atividades, foi feito um mural de incentivo à doação, onde funcionários deixaram mensagens sobre a campanha. Além disso, serão feitas abordagem aos pedestres no centro da cidade e em igrejas.

Nas redes sociais, pacientes que aguardam por um transplante de rins também estão dando depoimentos com apelo para que as famílias autorizem a captação de órgãos.

Segundo a enfermeira da CIHDOTT, Beatriz Colodetti, a ideia é sensibilizar e despertar na população o desejo de realizar esse gesto de extrema solidariedade.

“É muito importante que em um momento junto com a família a pessoa possa expressar esse desejo de ser um doador. É a família que vai autorizar a doação. Por isso é importante deixá-la avisada. E o que essas famílias homenageadas fizeram, assim como tantas outras, é um gesto muito lindo e que merece nosso reconhecimento”, explicou.

