Novos veículos reforçam trabalho da Polícia Penal no ES

A Secretaria da Justiça (Sejus) recebeu da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), 11 veículos que serão utilizados pelas áreas operacionais e administrativas. A frota inclui carros, caminhões e viaturas adaptadas para o transporte de presos.

A entrega, que totaliza o investimento de R$ 2.539.500 vai atender às demandas da Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip), Corregedoria, Escola Penitenciária do Espírito Santo (Epen), Subsecretaria de Ressocialização e Subgerência de Transportes. São dois caminhões da marca Volkswagen, um de carroceria e outro baú, duas caminhonetes Ford Ranger e sete carros Pegeout, modelo 2008.

A doação da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) atende às resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Segurança Pública (CNPCP) e Conselho Nacional de Trânsito (Contran).



O secretário de Estado da Justiça, André Garcia, destaca que a renovação da frota da Sejus faz parte do planejamento da pasta. “São novos veículos adquiridos pelo Governo Federal que vão ampliar nossa capacidade de trabalho. Também estamos investindo na ampliação da frota operacional da Secretaria com recursos próprios”, destaca André Garcia.

Para isso, está em processo de contratação cerca de 40 viaturas operacionais, além de ambulâncias para atendimento das unidades prisionais.

