O fenômeno do Brasil desembarca em Cachoeiro pela primeira vez

Para quem estava esperando esse show no Sul do Estado já pode ficar atento, que na próxima terça feira já começam as vendas. Por onde o cantor tem se apresentado, os ingressos estão se esgotando, se tornando um dos mais pedidos por todo o Brasil. O evento vai acontecer no Parque de Exposições no dia 11 de Novembro.

Nadson o Ferinha é uma estrela em ascensão que revolucionou o Arrocha e que tem contagiado a todos no Brasil e ele chega em Cachoeiro com a sua Label criada pelo seu próprio escritório, que na última edição reuniu mais de 40 mil pessoas em Brasilândia no Distrito Federal.

Biografia

Nadson de Jesus Alves, mais conhecido como Nadson O Ferinha, é um jovem cantor de 22 anos que se tornou uma sensação no Arrocha, um dos ritmos que mais crescem no cenário musical brasileiro. Natural de Tobias Barreto, em Sergipe, Nadson encontrou no Arrocha, originado em Candeias, na Bahia, a sua paixão e o caminho para o sucesso.

Nadson O Ferinha começou sua jornada musical aos 11 anos, inspirado por Pablo, um dos maiores ídolos do Arrocha. A paixão pelo ritmo foi tão intensa que ele nunca pensou em cantar outro gênero. Com o apoio de um tio, ele iniciou sua carreira, enfrentando os desafios e as dificuldades que surgiam no caminho.

Durante a pandemia da Covid-19, em 2021, Nadson estourou no país e conseguiu se manter firme na cena musical. Apesar das adversidades trazidas pela pandemia, ele soube aproveitar as oportunidades e se adaptar ao novo cenário. Com sua voz marcante e suas letras envolventes, ele conquistou uma legião de fãs, tornando-se um dos artistas mais ouvidos e mais baixados na plataforma Sua Música.

No Spotify, uma das maiores plataformas de streaming de música do mundo, Nadson conquistou mais de 1 milhão de ouvintes mensais. Um feito impressionante para um artista tão jovem e que demonstra o seu talento e a sua popularidade.

Com seu talento e determinação, não há dúvidas de que Nadson O Ferinha tem um futuro brilhante pela frente. Ele é a prova de que, com paixão e trabalho duro, é possível alcançar o sucesso e realizar os seus sonhos.

Serviço

Evento: Farra do Ferinha – Nadson o Ferinha

Data: 11 de Novembro de 2023

Programação: Nadson e outras atrações.

Horário: A partir das 21h.

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro