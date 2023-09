O preferido: o perfil de prefeito que Cachoeiro quer

As movimentações políticas para as eleições 2024 em Cachoeiro já começaram. Muitos pré-candidatos, inclusive, até intensificaram as suas aparições no município.

Mas somente aparecer não basta, é preciso convencer o eleitor. No AQUIPod, o podcast do AQUINOTICIAS.COM, o jornalista e assessor de comunicação Felipe Rodrigues apontou qual o perfil de prefeito que mais se conecta com os cachoeirenses. Confira.