OCB completa 51 anos de atividade em prol das cooperativas capixabas

Fundada em 1972 com o intuito de fortalecer o trabalho do cooperativismo capixaba, o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/ES) completa 51 anos nesta segunda-feira (4/9). A instituição tem como papel representar e defender o sistema cooperativista no estado.

No dia a dia, ela atua de forma dinâmica para garantir que o modelo de negócio cooperativista possa seguir promovendo transformações econômicas e sociais de norte a sul do estado, dando o suporte necessário e levando suas pautas para discussão nos mais diversos espaços de representação, inclusive nacionais.

A organização nasceu por iniciativa de 36 representantes de cooperativas do estado, e à época era chamada de Organização das Cooperativas do Estado do Espírito Santo (Ocees). Os efeitos positivos começaram a ser vislumbrados quando o modelo de negócio cooperativista se profissionalizou estado, atuando de forma mais homogênea e coordenada.

Em 1994 a então Ocees se tornou o sindicato patronal das cooperativas capixabas, obtendo permissão para representá-las. Isso significa que a organização adquiriu o direito de fortalecer o movimento atuando junto ao Poder Público, por exemplo.

Dez anos mais tarde, em 2004, uma reforma estatutária deu um novo nome à instituição, que ainda permanece em uso: Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/ES). A mudança acompanhou uma atualização que havia sido realizada pelo Sistema OCB, organização com atuação nacional.

Ao longo de seus 51 anos, a OCB/ES teve à sua frente dez presidentes, quatro superintendentes e um diretor-executivo. O atual presidente é o médico da Unimed Sul Capixaba Dr. Pedro Scarpi Melhorim, e o diretor-executivo (cargo que substituiu o de superintendente em setembro de 2022) é Carlos André Santos de Oliveira.

“Já temos uma longa história para nos orgulhar, e um futuro que promete ser ainda mais promissor para o cooperativismo capixaba. Desde a sua fundação, o papel da OCB/ES é guiar as cooperativas com segurança e ética no mercado e garantir que elas estejam sempre alinhadas aos valores do nosso modelo de negócio. Como resultado, estamos conquistando cada vez mais reconhecimento e credibilidade”, avalia Dr. Pedro Scarpi Melhorim.

Carlos André reforça que a organização está a serviço das cooperativas. “A OCB/ES é uma companheira das cooperativas. Ajudamos a se desenvolverem de forma organizada, responsável e inteligente. Uma vez que somos parceiros desses negócios, o nosso objetivo maior é testemunhar o seu sucesso. Por isso, sempre que precisarem, elas podem nos procurar para solicitar alguma orientação ou apoio nas atividades que estejam em nosso escopo de atuação”, lembra o diretor-executivo.

O SISTEMA OCB/ES

São três as entidades que compõem o Sistema OCB/ES, todas atuando em consonância. Além da OCB/ES, há o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo (Sescoop/ES) e a Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina (Fecoop/Sulene).

O Sescoop/ES é o braço educacional do cooperativismo capixaba, responsável por organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção social dos dirigentes, colaboradores, cooperados e seus familiares nas coops. A entidade ainda acompanha o desenvolvimento das coops e oferece a elas assistência na elaboração e execução de programas próprios de treinamento, capacitação e aprendizagem contínua.

Já a Fecoop/Sulene integra o sistema sindical cooperativo no Espírito Santo, junto com a OCB/ES. Trata-se de uma entidade de segundo grau filiada à Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop). Seu papel principal é representar os interesses gerais do cooperativismo em sua área de atuação.