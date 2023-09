Operação conjunta prende suspeitos de homicídio e tráfico em Jerônimo Monteiro

Policiais militares do 3º Batalhão, com o apoio da Polícia Civil, realizaram uma operação conjunta em Jerônimo Monteiro, na manhã desta quarta-feira (06). A iniciativa teve como objetivo combater o tráfico de entorpecentes e buscar por suspeitos de envolvimento em homicídios.

Oito mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos no município, tendo a participação de diversos policiais, entre eles a Ronda Ostensiva, Força Tática, Patrulha K9, Investigadores da Polícia Civil e Serviço de inteligência do 3º Batalhão.

Durante as buscas foram apreendidos em um dos pontos, R$ 543 reais, um pedaço de maconha de 30 gramas e três celulares. Um suspeito, de 30 anos, foi detido com mandado de prisão.

Já em outra residência, no Bairro Santa Clara, os policiais localizaram uma submetralhadora de fabricação caseira, 15 munições caixas 380 e um celular. Um homem de 24 anos foi detido no local.

Ainda no mesmo bairro, porém em outro ponto, localizaram 71 pinos cocaína, 217 gramas de maconha, dois rádios comunicadores, duas balanças de precisão, 55 frascos de lança perfume, R$ 64 reais.

Todo o material apreendido e os detidos foram encaminhados à 6ª delegacia Regional de Alegre.

