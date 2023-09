Operação da Polícia Civil em Guaçuí mira envolvidos em tiroteios

A Polícia Civil de Guaçuí deflagrou a operação ‘Crepúsculo’ nos bairros Vale do Sol e Cid Moreira, mirando envolvidos nos recentes tiroteios registrados no município. A ação contou com o apoio de policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Polícia Militar.

De acordo com informações da Polícia Civil, a ação cumpriu três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. Dois irmãos, um de 26 anos e outro de 19 anos, além de um terceiro envolvidos de 21 anos, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Na ação, os policiais encontraram ainda 21 pinos de cocaína com um dos detidos, que também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo o delegado Robson Vieira Lima, responsável pela operação, esses mesmos alvos tinham sido presos em março do ano passado durante a operação ‘Vale das Trevas’, por envolvimento em tiroteios no município.

Eles integram grupos rivais dos bairros São Miguel (Lagoa) e Vale do Sol e Cid Moreira, que travam uma disputa pelo tráfico de drogas na região. Os detidos na operação têm ligação com o ataque a tiros ocorrido durante o desfile cívico de 7 de setembro no município, quando um adolescente foi baleado. Os três detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.