Operação entre PM e PC prende três e apreende droga e armas em Marataízes

Na noite da última sexta-feira (15), operação em cumprimento de mandados de busca e apreensão, resultou na prisão de três homens, drogas, armas e munições na Barra de Itapemirim, em Marataízes.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma operação entre a Força Tática da 9ª Cia, em conjunto com a Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Marataízes conseguiu localizar três homens, suspeitos de ligação ao tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

A PM ainda informou que em uma residência, dois homens foram presos e ao todo, foram apreendidos, 1 revólver cal. 38, munições cal. 38, 1 submetralhadora de fabricação semi-indústrial, cal. 380, já municiada.

Em uma segunda residência, a Polícia Militar afirmou ter encontrado 1kg de pasta base de cocaína, balanças de precisão e papel para embalagem e comercialização da droga. Um homem foi preso.

Os três homens e todo o material apreendido nas residências foram entregues à Delegacia Regional de Itapemirim.

