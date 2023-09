Operação Independência: PRF reforça a importância de manter a atenção na estrada

Começou na madrugada desta quinta-feira (7), à 00h00, a Operação Independência 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até as 23h59 do próximo domingo (10), policiais rodoviários federais vão reforçar a fiscalização para garantir segurança no fluxo viário e proteção aos condutores, passageiros e pedestres que transitam nas rodovias federais.

A Operação Independência 2023 faz parte do Calendário Nacional de Ações de Segurança Viária, que abrange datas com aumento no fluxo de veículos nas rodovias federais e, por isso, têm relevância e impacto no trânsito.

O foco da PRF para a operação deste ano é alertar os motoristas sobre a importância de manter a atenção ao trânsito durante toda a viagem, atitude fundamental para a tomada rápida de decisão, e que ajuda a evitar situações que possam representar riscos aos usuários.

As estatísticas apontam que o número de acidentes que tiveram como causa principal ausência, reação tardia ou ineficiente dos condutores aumentaram quase 28% entre os anos de 2021 e 2022. Somadas, foram 15.955 ocorrências, contra 12.481 no ano passado. Como consequência, a PRF identificou crescimento no número de mortes e feridos, no mesmo período.

Causa principal Acidentes 2022 Acidentes 2021 Mortes 2022 Mortes 2021 Feridos 2022 Feridos 2021 Reação Tardia ou ineficiente do condutor 8.407 6.888 564 430 9.493 7.755 Ausência de reação do condutor 7.548 5.593 513 451 7.954 5.829 Total 15.955 (+27,83) 12.481 1.077 (+22,25%) 881 17.447 (+28,44%) 13.584

No primeiro semestre deste ano, a PRF registrou 9057 acidentes em rodovias federais relacionados especificamente aos fatores citados acima. Essas ocorrências resultaram em 567 mortes e 10142 feridos, portanto, fica o alerta aos motoristas para que mantenham a concentração durante todo o trajeto.

A reação tardia, ineficiente ou a ausência de reação do condutor podem ser provocadas por fatores como não observar a sinalização na via, deixar de manter a distância de segurança do veículo à frente, distrações com dispositivos eletrônicos e falta de descanso antes da viagem.

Dicas para a viagem

Para viajar em segurança e aproveitar o feriado prolongado, é importante os motoristas seguirem as recomendações abaixo:

– Descansar antes de viajar

– Verificar as condições do veículo

– Usar e pedir para que os passageiros usem o cinto de segurança

– Não consumir álcool antes de pegar a estrada

– Respeitar os limites de velocidade

– Respeitar a sinalização de trânsito

– Ultrapassar em local permitido e com atenção redobrada