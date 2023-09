Operação policial cumpre mandados em acampamento cigano em Guaçuí

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar de Guaçuí realizada na manhã desta quarta-feira (13), resultou na prisão um cigano, que estavam com um mandado de prisão em aberto. Contra ele também havia um mandado de busca e apreensão. A operação ocorreu no acampamento localizado no bairro João Ferraz de Araújo.

De acordo com informações da Polícia Civil, o mandado de prisão e o de busca e apreensão são pelo crime de ameaça na forma da lei Maria da Penha, um expedido pela Justiça de Guaçuí, e o outro da Justiça de São José do Calçado.

Segundo o titular da Delegacia de Guaçuí, Robson Vieira Lima, a operação da faz parte da Operação Nacional “Shamar”, que realiza ações extraordinárias de investigação e enfrentamento no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

O cigano foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.