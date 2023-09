Operação policial fecha ponto de tráfico em cidade do ES

Em uma operação policial nesta terça-feira, um ponto de tráfico de drogas no bairro Meaípe, Guarapari, foi desmantelado após denúncias alarmantes. A equipe policial flagrou o suspeito vendendo drogas e, ao abordar o comprador, encontrou 15 pedras de crack.

Uma busca subsequente na residência e nas proximidades revelou uma grande quantidade de drogas, incluindo 94 pinos de cocaína, um tablete de maconha, duas porções e duas buchas de maconha, além de crack e dinheiro em espécie (R$ 402,00), balança de precisão e materiais de embalagem.

O suspeito já tinha um Mandado de Busca e Apreensão em seu nome desde 04 de junho, emitido pela Vara de Infância e Juventude de Guarapari, por envolvimento em tráfico de drogas. Todos os itens apreendidos e os detidos foram levados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari para os procedimentos legais. A ação destaca o compromisso da polícia local em combater o tráfico e manter a segurança na cidade.

