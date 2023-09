Outubro Rosa: camisas à venda no Núcleo Feminino da Unimed

Com a proximidade do mês de outubro, a Unimed Sul Capixaba deu início às ações que buscam reforçar o seu compromisso com a conscientização e prevenção do câncer de mama, por meio do apoio à campanha mundial Outubro Rosa. Este ano, o Núcleo Feminino Cooperativista, formado por médicas cooperadas, esposas de médicos e colaboradoras, está promovendo uma campanha solidária com a venda de camisetas exclusivas, cuja renda será destinada a ações sociais.

Com arte criada especialmente para a data, as camisetas estão disponíveis por R$ 50 e os interessados podem adquiri-la na secretaria do Edifício Unimed, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 46, Gilberto Machado, ou na Unimed Oncologia, que fica no Hospital Unimed, no bairro Safra. As dúvidas podem ser respondidas pelo telefone (28) 99252-2583.

“Este ano, pensamos em um conceito simbólico, com as palavras ‘amar, viver e cuidar’. Estas são palavras que se traduzem em uma vida com mais saúde e qualidade de vida, que é, também, o que buscamos enquanto cooperativa médica”, conta a coordenadora do Núcleo e cooperada da Unimed Sul Capixaba, Fabíola de Freitas Moraes.

O projeto voluntário tem uma história de dedicação à comunidade desde sua criação, em 2015. Entre suas ações sociais de destaque estão a doação de óculos para estudantes da rede pública de ensino; brechós solidários; doações de cestas básicas para famílias carentes; iniciativas sociais em datas comemorativas, como o Natal e o Dia das Crianças; além da contribuição com suplementos para pacientes oncológicos.

O Núcleo também é responsável pela criação e manutenção do banco de perucas Unimed, uma iniciativa que desempenha um papel significativo para a autoestima de pacientes que enfrentam a perda de cabelo durante tratamentos de câncer.