Pedágio da BR-101 no ES vai ficar mais barato a partir deste sábado (2)

Começando neste sábado (2), as tarifas dos pedágios da BR 101 ficarão mais baratas no Espírito Santo. Os novos valores foram aprovados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e valem para o trecho concedido à Eco 101, entre o Espírito Santo e a Bahia.

De acordo com a ANTT, a tarifa básica terá a aplicação do desconto de reequilíbrio contratual de 21,31% nas praças de Pedro Canário, São Mateus, Aracruz, Serra, Guarapari, Itapemirim e Mimoso do Sul.

A ANTT afirmou ainda que a redução tem como objetivo restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da Eco101 e dar continuidade aos serviços e melhorias realizadas nos mais de 475 km da rodovia.

Confira as novas tarifas

Automóveis, caminhonete e furgão

Pedro Canário – R$3,40

São Mateus – R$ 4,60

Aracruz – R$ 4,30

Serra – R$ 4,20

Guarapari – R$ 4,30

Itapemirim – R$ 3,60

Mimoso do sul – R$ 2

Motocicletas e motonetas

Pedro Canário – R$ 1,70

São Mateus – R$ 2,30

Aracruz – R$ 2,15

Serra – R$ 2,10

Guarapari – R$ 2,15

Itapemirim – R$ 1,80

Mimoso do Sul – R$ 1,00