Pesquisas capixabas do ICEPi inovam na forma de avaliar os pacientes

A fisioterapeuta e pesquisadora Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Sirlene de Oliveira, esteve em Guaçuí, presente no Fórum de Tecnologia e Inovação na Saúde, onde os participantes puderam conferir a atuação e o trabalho do ICEPi.

Ela destacou uma série de inovações propostas e aplicadas à saúde, dentre as quais, a forma de avaliação multidisciplinar, levando em consideração a individualidade de cada paciente.

Ela também falou que a propostas de atuação do instituto para cada região são diferentes, assim como as necessidades de cada localidade.

Assista ao vídeo e conheça um pouco mais sobre trabalho que é feito pelo ICEPi na regionalização e humanização dos tratamentos de saúde no Sul do Espírito Santo.

