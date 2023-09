Indústria extrativa do Espírito Santo cresce 65,2% em julho

A produção da indústria extrativa capixaba cresceu 65,2% em julho deste ano na comparação a julho do ano passado. Os responsáveis pelo desempenho positivo foram as produções de pelotas de minério de ferro e de petróleo e gás natural. Os dados do setor no Espírito Santo foram maiores do que a média nacional (7%).

O resultado positivo do setor extrativo contribuiu para que a indústria geral tivesse alta de 31,7% nessa mesma base de comparação. Já a produção industrial do país teve queda de 1,1%. Os dados foram compilados pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e fazem parte da pesquisa de Produção Industrial Mensal (PIM-PF) do IBGE, divulgada na última quarta-feira (13/08).

A presidente da Findes, Cris Samorini, lembra que o setor extrativo é uma parte importante da economia do Estado e que o bom desempenho dele deixa a indústria mais otimista.

“Tanto o setor de petróleo e gás natural, quanto o de pelotização apresentam perspectivas positivas para o fechamento do ano. O primeiro devido ao aumento das operações de novas empresas atuantes no setor, devido aos resultados do plano de desinvestimento da Petrobras e aos estímulos regulatórios da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). E o segundo, motivado pela expectativa de crescimento de 10% na produção da Samarco anunciada para este ano”, aponta a industrial.

A gerente executiva do Observatório da Indústria e economista-chefe da Findes, Marília Silva, destaca que o expressivo crescimento da indústria extrativa (65,2%) em julho deste ano, na comparação com julho de 2022, é fruto de uma série de fatores relacionado as produções de pelotas minério e de petróleo e gás natural.

“Podemos listar os seguintes pontos que explicam esse aumento. O primeiro é a recuperação da produção de petróleo e gás natural em terra, devido à diversificação de empresas atuantes no Estado. O segundo, o retorno das operações na FPSO Cidade de Anchieta ao final de dezembro de 2022, que estava parada desde janeiro do ano passado, devido a processo de inspeção e reparos na embarcação, após verificação de vazamento de óleo.”

“E o terceiro é que, em julho do ano passado, houve uma queda expressiva na produção de petróleo e gás no Campo de Jubarte (campo com a maior produtividade do ES). Ou seja, a base de comparação se encontra em nível mais baixo”, continua.

Além desses motivos, a economista cita ainda mais dois: o aumento de produção de petróleo no Campo de Argonauta e a retomada da produção no Campo Golfinho, após a BW Offshore assumir as operações.

“Nesse cenário, o recuo de 3% da indústria de transformação não comprometeu o crescimento da indústria geral capixaba. Entre as atividades da indústria de transformação, apenas a fabricação de celulose, papel e produtos de papel teve crescimento (5,5%). Já a fabricação de alimentos (6,4%), fabricação de produtos de minerais não metálicos (7,8%) e metalurgia recuaram (1,6%)”, pontuou.

Acumulado de janeiro a julho

No acumulado de janeiro a julho deste ano a indústria capixaba também cresceu (4,2%) impulsionada pelo avanço da indústria extrativa (12,8%). Já a indústria de transformação contraiu 8,7% no ano.

Vale ressaltar que o desempenho do setor industrial capixaba (4,2%) ficou muito acima do resultado do restante do país, que apresentou uma queda de 0,4% no acumulado do ano.

“Especificamente sobre a indústria extrativa capixaba, o seu desempenho positivo no ano é explicado pelo aumento de produção de pelotas de minério de ferro pelas duas empresas atuantes no Estado, a Vale S. A. e a Samarco, e pela extração de petróleo e gás natural”, aponta a gerente de Inteligência de Dados e Pesquisas do Observatório da Indústria, Suiani Febroni.

Ainda de acordo com ela, os dados dessas empresas mostraram que a Samarco produziu, aproximadamente, 4,5 milhões de toneladas de minério de ferro pelotizado no primeiro semestre de 2023, patamar 13,8% acima do produzido no primeiro semestre de 2022. E a Vale produziu cerca de 7,8 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro no primeiro semestre de 2023, patamar 19,6% acima do produzido no primeiro semestre de 2022.

Já a produção de petróleo e gás natural registrou, no acumulado de janeiro a julho, um crescimento de 16,3% e 13,9%, respectivamente, segundo os dados da ANP.