PM apreende pinos de cocaína e buchas de maconha em cidade do ES

A Polícia Militar (PM) apreendeu na noite da última segunda-feira (18), e manhã desta terça-feira (19), mais de mil pinos de cocaína e 500 buchas de maconha nos bairros Primavera e Vale do Sol, em Viana. Um adolescente de 16 anos foi apreendido.

De acordo com a PM, durante o policiamento realizado no bairro Primavera, na manhã desta terça-feira (19), os militares avistaram um indivíduo de bicicleta que deixou uma sacola dentro de um sofá velho, em um terreno. Essa atitude gerou suspeita e os militares fizeram incursão a pé e abordaram o indivíduo saindo do local. Ele foi identificado como um adolescente de 16 anos.

Durante busca pessoal, foram encontrados com o adolescente 28 pedras de crack e 14 buchas de maconha, ambas as substâncias estavam no bolso da bermuda dele. Ele disse aos militares que também havia escondido entorpecentes em um outro local, também no bairro Primavera, para o tráfico de drogas durante o período da manhã.

Em ato contínuo, a equipe prosseguiu ao sofá onde foi encontrado mais entorpecente, totalizando 579 buchas de maconha, 335 pedras de crack, 218 papelotes de cocaína e R$ 62 reais em espécie.

Já na noite da última segunda-feira (18), durante patrulhamento tático, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, no bairro Vale do Sol, em Viana, a guarnição encontrou em um terreno baldio a quantia de 1.043 pinos de cocaína. Ninguém foi detido.

O adolescente foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foram entregues os materiais apreendidos.