PM faz buscas por suspeito de tentativa de homicídio em Guaçuí

A Polícia Militar está em busca de um homem suspeito de tentativa de homicídio, ocorrida na manhã do último domingo (17) em Guaçuí. Segundo informação dos militares do 3º Batalhão, a PM recebeu informações de disparos de arma de fogo na rua Tenente Arnaldo Túlio, mais conhecida como rua da Palha (confira o vídeo no final da matéria).

Ao prosseguirem até o local para verificação da denúncia, populares entregaram para os policiais, onze estojos e um projétil de arma de fogo calibre 40, e informaram que dois homens foram alvejados e socorridos ao pronto socorro do município.

Uma das vítimas, de 19 anos, sofreu ferimento na nádega esquerda, ficando com o projétil alojado perto do fêmur, o outro de 22 anos estava com ferimento na nádega, tendo o projétil transfixado.

As vítimas informaram que sabiam quem efetuou os disparos, porém não quiseram falar e que “resolveriam do jeito deles depois”. Um suspeito chegou a ser identificado. Diante das informações os policiais realizaram buscas na região e possíveis endereços onde o suspeito frequenta, porém não foi localizado. O material aprendido foi entregue na 6° delegacia Regional de Alegre.

De acordo com a polícia, o rapaz de 19 anos tem 10 passagens pela polícia, sendo que destas, são por tráfico e três por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi detido no dia 18 de maio, desde ano, com um revólver calibre 38 e foi liberado dois dias depois.

A outra vítima, de 22 anos, conta com 14 registros criminais, sendo três porte ilegal de arma de fogo e um por roubo.