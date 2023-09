PM prende agressor armado e impede feminicídio em Rio Novo do Sul

Policiais militares da 9ª Companhia Independente prenderam um indivíduo armado, suspeito de agredir e ameaçar a esposa na noite de quarta-feira (13), na zona rural de Rio Novo do Sul.

O homem tentou fugir em direção a um matagal e, ao ser perseguido pela equipe policial, efetuou vários disparos contra os militares, que reagiram prontamente e conseguiram detê-lo, localizando a arma de fogo.

Ele foi conduzido à Delegacia de Itapemirim, juntamente com a arma apreendida.

