Polícia flagra adolescentes com submetralhadora, drogas e dinheiro de tráfico na rua no ES

Na noite dessa sábado (09), a Polícia Militar prosseguiu até o bairro Nova Esperança, em Linhares, para verificar informações de que dois indivíduos estariam realizando tráfico de drogas e em posse de arma de fogo em via pública. No local, os militares se depararam com os suspeitos, que tentaram fugir mas foram alcançados.

Com um adolescente de 16 anos foram apreendidas três pedras de crack e uma quantia de R$200,00. Já em um imóvel abandonado, onde o segundo suspeito de 15 anos tentou se esconder, os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 380, com 15 munições. Além disso, eles apontaram um terreno baldio onde tinham escondido outras 63 pedras de crack. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Municipal de Linhares.