Polícia indicia homem acusado de cometer série de crimes no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito Policial de Vila Velha, indiciou um homem de 30 anos acusado de ser o autor de cinco roubos majorados, quatro extorsões, dois estelionatos e um estupro. O indivíduo foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em junho deste ano, logo após cometer um dos roubos no qual foi indiciado. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES).

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram entre os meses de março e junho deste ano, nos municípios de Vila Velha e Cariacica. O autor se passava por entregador de uma grande rede de farmácias para se aproximar das vítimas, na maioria das vezes mulheres.

O foco do assaltante era roubar telefones celulares e em seguida extorquir as vítimas. Em todos os assaltos o criminoso vestia uma blusa azul, que é utilizado como uniforme da rede de farmácias. Os assaltos ocorreram principalmente na região de Itaparica em Vila Velha.

Seis mulheres foram vítimas dos roubos, em um dos casos uma moça não entregou o celular para o criminoso, sendo abusada sexualmente pelo assaltante. De acordo com o titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues.



O criminoso seguiu três etapas durante os assaltos, primeiro o assaltante roubava as vítimas e levava o celular, em seguida tentava conseguir a senha dos aparelhos celulares para ter acesso aos aplicativos de banco. Já com a senha do celular, o assaltante realizava a última etapa do crime, realizando transferências bancárias para contas de ‘laranjas’.

Durante um dos assaltos, o homem chegou a descobrir informações pessoais da vítima. “O assaltante identificou por exemplo o local no qual uma adolescente de 13 anos estudava, identificou também onde os pais trabalhavam e passou a dirigir ameaças para a família, dizendo que iria ao local de trabalho deles, iria no local onde a filha estudava, para exigir a senha pessoalmente, caso eles não fornecessem por telefone. Isso forçou a vítima de 13 anos a se mudar da escola no meio do ano letivo”, informou o delegado Guilherme Eugênio Rodrigues.

O investigado foi preso em flagrante no mês de junho deste ano. “Nós tivemos condições de indiciar esse homem por cinco roubos, quatro atos de extorsão, dois casos de estelionato consumado, dois casos de lavagem de dinheiro, pois o dinheiro desviado das vítimas foi transferido para contas de laranjas; e um caso de estupro”, ressaltou o delegado. Ao todo, o homem foi indiciado por 16 crimes.